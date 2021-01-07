Надзвичайний режим у Вашингтоні збережеться до інавгурації Байдена

Мер Вашингтону Мюріель Боузер продовжує режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення мерії.

"Сьогоднішні протести перетворились на насильницькі. Багато людей прибули до району збройними та з метою вчинити насильство та руйнування… Вони порушили безпеку Капітолію, і їх руйнівна та буйна поведінка може поширитися за межі Капітолію. Вони прагнули зірвати провадження у Конгресі щодо прийняття голосів виборчих комісій. Президент Трамп продовжує розпалювати гнів та насильство",- говориться у заяві.

Нагадаємо, раніше режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні було введено на 15 годин. Тепер, якщо це розпорядження не буде скасовано, він тривати до до інавгурації новообраного президента Джо Байдена, яка має відбутися 20 січня.

Нагадаємо, у зв’язку зі штурмом Капітолію прихильниками чинного президента США Дональда Трампа затримали щонайменш 13 осіб.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE.