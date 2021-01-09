Франція розширить дію комендантської години на ще 8 департаментів

Франція планує розповсюдити дію комендантської години на ще вісім департаментів.

Про це заявив прем’єр Франції Жан Кастекс, посилаючись на "жорстку та необхідну" відповідь на тлі протестів проти обмежень в окремих містах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Франція посилює свої антивірусні обмеження в зв'язку зі зростанням кількості випадків. Після свят було запроваджено комендантську годину з 18.00 у 15 зі 101 департаменту, у решті департаментів комендантська година наставала з 20.00.

Нові департаменти, які, ймовірно, будуть підпадати під дію розширеної комендантської години, знаходяться переважно на сході країни, включаючи Нижній Рейн, Верхній Рейн та Узбережжя, а також центральний район Шер.

"Усі усвідомлюють, що епідемія не послаблюється, навіть навпаки -вона посилюється в деяких районах", - сказав Кастекс.

Він також захищав урядову стратегію розповсюдження вакцин.

Опитування громадської думки показують, що близько половини французького населення скептично ставляться до вакцинації - їхня опозиція значно вища, ніж у сусідніх країнах.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран наголосив, що Франція буде нарощувати рівень щеплень з найближчого тижня.