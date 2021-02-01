Низка посадовців адміністрації Буша йдуть з Республіканської партії через "культ Трампа" - ЗМІ

Десятки посадовців адміністрації Джорджа Буша виходять з Республіканської партії, обурившись тим, що багато однопартійців не дистанціювалися від Дональда Трампа після того, як його вперте невизнання результатів виборів підбурило прихильників до штурму Капітолію.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на більше десяти співрозмовників, називаючи імена деяких із них, пише "Європейська правда".

Багато з них сподівалися, що після програшу Трампа лідери партії заперечуватимуть його необґрунтовані заяви про "вкрадені вибори". Та оскільки абсолютна більшість республіканців у Конгресі і досі залишаються відданими Трампу, це розчарувало їх у Республіканській партії.

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"Республіканської партії, яку я знав, більше немає. Я б назвав це "культом Трампа", - заявив Джиммі Гуруле, який був заступником міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки під час президентства Буша.

Крістофер Перселл, який працював у комунікаційній команді Білого дому в часи Джорджа Буша, розповів, що понад 60 колишніх посадовців-республіканців вирішили йти з партії - як випливає з розмов, які йому доводилось мати.

Їх особливо обурило те, що понад половина республіканців у Конгресі своїми голосами заблокували затвердження результатів виборів перед тим, як почався штурм Капітолію.

Так само, їх розчарували сигнали від низки однопартійців у Сенаті про те, що вони не підтримуватимуть імпічмент Дональда Трампа.

"Якщо це і далі залишиться "партією Трампа", багато хто з нас не збирається повертатися", - сказала у коментарі агентству Розаріо Марін, топ-посадовець у мінфіні за часів Джорджа Буша.

Деякі співрозмовники, серед яких і Перселл, також висловлювали обурення тим, що серед республіканців знайшлися прихильники безглуздої теорії змови QAnon.

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