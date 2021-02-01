Ряд чиновников администрации Буша вышли из Республиканской партии из-за "культа Трампа" - СМИ

Десятки чиновников администрации Джорджа Буша выходят из Республиканской партии, возмутившись тем, что многие однопартийцы не дистанцировались от Дональда Трампа, после того, как его упорное непризнание результатов выборов подтолкнуло сторонников пойти на штурм Капитолия.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на более десятка собеседников и называя имена некоторых из них, пишет "Европейская правда".

Многие из них надеялись, что после проигрыша Трампа лидеры партии будут отрицать его необоснованные заявления об "украденных выборах". Но так как абсолютное большинство республиканцев в Конгрессе до сих пор сохраняют преданность Трампу, это разочаровало их в Республиканской партии.

Читайте также Трамп нанял новых адвокатов перед началом судебного процесса по импичменту

"Республиканской партии, которую я знал, больше нет. Я бы назвал это "культом Трампа", - заявил Джимми Гурули, который был заместителем министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки во время президентства Буша.

Кристофер Перселл, работавший в коммуникационной команде Белого дома во времена Джорджа Буша, рассказал, что более 60 бывших чиновников-республиканцев решили выйти из партии - как следует из разговоров, в которых ему приходилось участвовать.

Их особенно возмутило то, что более половины республиканцев в Конгрессе своими голосами заблокировали утверждение результатов выборов перед тем, как начался штурм Капитолия.

Их также разочаровали сигналы от ряда однопартийцев в Сенате о том, что они не будут поддерживать импичмент Дональда Трампа.

"Если это и дальше останется "партией Трампа", многие из нас не собираются возвращаться", - сказала в комментарии агентству Розарио Марин, топ-чиновник в Минфине во времена Джорджа Буша.

Некоторые собеседники, среди которых и Перселл, также выразили возмущение тем, что среди республиканцев нашлись сторонники теории заговора QAnon.

Читайте также: Выздоровление от Трампа: что несет смена президента США