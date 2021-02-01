ВМС Украины и США потренировались в Черном море
Тактическая группа катеров с привлечением морской авиации ВМС ВСУ вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX в акватории Черного моря.
Об этом сообщила пресс-служба командования ВМС Украины, пишет "Европейская правда".
Целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.
Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.
"Тренировка типа "PASSEX" является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей", - отметил командир флотилии Военно-морских сил Украины капитан 1-го ранга Юрий Федаш.
По его словам, постоянное участие сил украинского флота в тренировках типа "PASSEX" способствует повышению взаимной совместимости и освоению стандартам НАТО.
Напомним, эсминец флота США USS Porter в четверг 28 января вошел в воды Черного моря.