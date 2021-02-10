У Британії виявили дві нові мутації COVID-19

У Великій Британії виявили два нові штами коронавірусу, один із яких "викликає занепокоєння".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Консультативна група щодо вірусних загроз класифікувала мутацію штаму, виявленого в Брістолі, як "штам, що викликає занепокоєння".

Експерти побоюються, що цей штам може бути надзвичайно трансмісивним, тобто більш заразним, і що наявні вакцини можуть бути не такими ефективними проти нього.

У Брістолі зафіксовано 14 випадків, у Манчестері - чотири та ще три в різних куточках країни.

Другий штам був виявлений ​​в Ліверпулі. Він був класифікований як "штам, який досліджується".

Читайте також У Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 12 млн людей

Тим часом, британський штам коронавірусу під офіційною назвою B.1.1.7, який вперше був виявлений у Британії 20 вересня, зараз зареєстрований у 86 країнах, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Штам В.1.1.7 продемонстрував збільшення поширеності, та з’явилися деякі дані про збільшення тяжкості захворювання. У Британії кількість виявлених тестів цього штаму зросла з 63% у тиждень з 14 грудня до 90% у тиждень з 18 січня, зазначає ВООЗ.