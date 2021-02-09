У Манчестері анонсували масове тестування через виявлену мутацію британського штаму

В Англії у деяких районах агломерації Манчестера анонсували масове тестування після виявлення 4 випадків мутації британського штаму коронавірусу у людей з не пов’язаних між собою домогосподарств.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Тестування почали вже у вівторок 9 лютого, сподіваючись таким чином з’ясувати поширеність цієї мутації та швидше ізолювати нових хворих.

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Наразі немає ніяких доказів того, що мутація британського штаму є небезпечнішою, заразнішою чи більш стійкою до вакцин.

У визначених районах відкриють додаткові центри тестування, куди запрошують прийти усіх місцевих мешканців віком від 16 років, а також людей, які працюють у районі.

Наступними днями почнуть також обхід домівок людей з пропозицією здати тест на місці, щоб так залучити тих, хто з певних причин не прийде у пункти тестування самостійно.

Раніше в інших восьми районах Англії анонсували тестування "від дверей до дверей" для 80 тисяч людей після виявлення перших випадків південноафриканського штаму, не пов’язаних з мандрівками.