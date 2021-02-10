В Британии обнаружили две новые мутации COVID-19

В Великобритании обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых "вызывает беспокойство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Консультативная группа по вирусным угрозам классифицировала мутацию штамма, выявленного в Бристоле, как "штамм, вызывающий беспокойство".

Эксперты опасаются, что этот штамм может быть чрезвычайно трансмиссивным, то есть более заразным, и имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.

В Бристоле зафиксировано 14 случаев, в Манчестере - четыре и еще три - в разных уголках страны.

Второй штамм был обнаружен в Ливерпуле. Он был классифицирован как "штамм, который исследуется".

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Между тем британский штамм коронавируса под официальным названием B.1.1.7, который впервые был обнаружен в Великобритании 20 сентября, сейчас зарегистрирован в 86 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Штамм В.1.1.7 продемонстрировал увеличение распространенности, и появились некоторые данные об увеличении тяжести заболевания. В Британии количество выявленных тестов этого штамма выросло с 63% в неделю с 14 декабря до 90% в неделю с 18 января, отмечает ВОЗ.