Польща підіймала авіацію через удари РФ по Україні

Ввечері 21 вересня Польща підіймала свою авіацію через російські удари по території України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Окрім авіації, Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало "необхідні сили та засоби, що знаходяться в його розпорядженні".

Мова йде про наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Ці заходи мали превентивний характер.

Вже у ніч проти 22 вересня Польща повернула літаки на місця базування та заявила, що порушення повітряного простору країни не фіксували.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.

16 вересня писали, що понад 100-кілометрову ділянку кордону з Україною обладнають системою, яка доповнюватиме фізичні бар’єри та складатиметься, зокрема, із засобів моніторингу й детекторів руху.