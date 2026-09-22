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Польща підіймала авіацію через удари РФ по Україні

Новини — Вівторок, 22 вересня 2026, 08:08 — Уляна Кричковська-Богданова

Ввечері 21 вересня Польща підіймала свою авіацію через російські удари по території України. 

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, пише "Європейська правда". 

Окрім авіації, Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало "необхідні сили та засоби, що знаходяться в його розпорядженні". 

Мова йде про наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Ці заходи мали превентивний характер. 

Вже у ніч проти 22 вересня Польща повернула літаки на місця базування та заявила, що порушення повітряного простору країни не фіксували.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги. 

16 вересня писали, що понад 100-кілометрову ділянку кордону з Україною обладнають системою, яка доповнюватиме фізичні бар’єри та складатиметься, зокрема, із засобів моніторингу й детекторів руху.

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Польща Війна з РФ
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