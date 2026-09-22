Зеленський та Макрон зустрілися у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном у Нью-Йорку.

Про це повідомив Укрінформ, пише "Європейська правда".

Як зазначається, зустріч відбулася в резиденції постійного представника Франції при ООН.

Перед переговорами із французьким лідером Зеленський мав зустріч з американськими конгресменами, яким він подякував за ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії.

Зазначимо, що Макрон заявив, що обговорив зі своїм американським візаві Дональдом Трампом ініціативи, спрямовані на забезпечення мораторію між Україною та Росією щодо атак, пов’язаних з енергетичним сектором.

Перед тим ЗМІ писали, що Макрон на зустрічі з Трампом прагнув схилити його до "правильних рішень" у контексті російсько-української війни.