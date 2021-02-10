Французькій популістці Ле Пен загрожує 5 тис. євро штрафу за поширення фото злочинів ІДІЛ
Французькій популістці Марін Ле Пен, лідерці правої партії "Національне об’єднання" (раніше відома як "Національний фронт") та її колезі, євродепутату Жільберу Коллару загрожує штраф у розмірі 5 тисяч євро за поширення фото злочинів "Ісламської держави".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, слухання у справі почалися 10 лютого.
Прокуратура вимагає покарати політиків штрафом у розмірі 5000 євро за фото зі злочинами "Ісламської держави", які вони поширили 16 грудня 2015 року у Twitter та Facebook у відповідь на порівняння "Національного фронту" з ІДІЛ журналістом RMC Жаном-Жаком Бурденом. Такою відповіддю вони прагнули продемонструвати неприпустимість порівняння їхньої політичної сили з радикальними ісламістами.
Серед цих матеріалів було фото страти сирійського солдата, якого переїхали танком, спаленого живцем йорданського пілота та обезголовленого американського журналіста. Кадри супроводжувалися коментарем "ІДІЛ - це ось це".
Стаття кримінального кодексу, за якою звинуватили Ле Пен і Коллара, передбачає, що "факт поширення повідомлення жорстокого повідомлення, що може завдати серйозного удару людській гідності, карається 3 роками позбавлення волі і до 75 тисяч євро штрафу, якщо це повідомлення ймовірно могли бачити неповнолітні".
Ле Пен на своє виправдання наводить приклад, коли у ЗМІ розлетілося фото потонулого хлопчика-мігранта Айлана, що стало одним із символів міграційної кризи, вказуючи, що тоді нікого не притягали до відповідальності.
"Я вважаю, що цю процедуру почали тому, що я є політичним суперником [...] Я вважаю, що право інформувати вимагає можливості поширювати фотографії, навіть якщо вони шокуючі", - заявляє Ле Пен.
Прокурор зі свого боку зазначає, що дії політиків тоді збурили суспільство і їхні публікації потенційно могли бачити неповнолітні, тому це не могло залишитися без відповіді.