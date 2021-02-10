Французской популистке Ле Пен грозит 5 тыс. евро штрафа за распространение фото преступлений ИГИЛ

Французской популистке Марин Ле Пен, лидеру правой партии "Национальное объединение" (ранее известная как "Национальный фронт") и ее коллеге, евродепутату Жильберу Коллару грозит штраф в размере 5000 евро за распространение фото преступлений "Исламского государства".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, слушания по делу начались 10 февраля.

Прокуратура требует наказать политиков штрафом в размере 5000 евро за фото с преступлениями "Исламского государства", которые они распространили 16 декабря 2015 в Twitter и Facebook в ответ на сравнение "Национального фронта" с ИГИЛ журналистом RMC Жаном-Жаком Бурденом. Таким ответом они стремились продемонстрировать недопустимость сравнения их политической силы с радикальными исламистами.

Среди этих материалов было фото казни сирийского солдата, которого переехали танком, сожженного заживо иорданского пилота и обезглавленного американского журналиста. Кадры сопровождались комментарием "ИГИЛ - это вот это".

Статья уголовного кодекса, по которой обвинили Ле Пен и Коллара, предусматривает, что "факт распространения сообщения с жестоким содержанием, что может нанести серьезный удар по человеческому достоинству, наказывается 3 годами лишения свободы и до 75 000 евро штрафа, если это сообщение вероятно могли видеть несовершеннолетние".

Ле Пен в свое оправдание приводит пример, когда в СМИ разлетелось фото утонувшего мальчика-мигранта Айлана, что стало одним из символов миграционного кризиса, указывая, что тогда никого не привлекли к ответственности.

"Я считаю, что эту процедуру начали потому, что я являюсь политическим соперником [...] Я считаю, что право информировать требует возможности распространять фотографии, даже если они шокирующие", - заявляет Ле Пен.

Прокурор со своей стороны отмечает, что действия политиков тогда взбудоражили общество и их публикации потенциально могли видеть несовершеннолетние, поэтому это не могло остаться без ответа.