Франція відмовилася від розширення найбільшого аеропорту країни через клімат

Французький уряд вирішив скасувати заплановане розширення найбільшого аеропорту країни - паризького Руассі-Шарль-де-Голль.

Про це заявила міністр навколишнього середовища Барбара Помпілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За її словами, збільшення пропускної спроможності аеропорту несумісне з боротьбою зі зміною клімату.

Тому уряд попросив оператора аеропорту ADP, в якому йому належить контрольний пакет акцій, відмовитися від поточного проєкту "і представити новий, більш відповідний цілям, які стосуються зміни клімату та захисту навколишнього середовища".

Рішення було прийнято через тиждень після того, як суд вперше у Франції визнав державу відповідальною за невжиття достатніх заходів для запобігання зміни клімату.

Відповідно до нині існуючого плану до 2037 року мав бути побудований четвертий термінал, щоб збільшити пропускну здатність аеропорту на 40 мільйонів пасажирів на рік.

Помпілі назвала проєкт "застарілим", тому що він більше не відповідав політиці уряду в галузі охорони навколишнього середовища і потребам "сектора, який повністю трансформується в напрямку "зелених" літаків майбутнього".

План, орієнтовна вартість якого становить від 7 до 9 мільярдів євро, вже натрапив на опір з боку активістів-екологів та місцевих політиків, а також національного агентства з охорони навколишнього середовища, яке заявило, що він не відповідає вимогам з точки зору захисту клімату.

Різке падіння числа авіапасажирів після коронавірусних обмежень у всьому світі недавно спонукало міністра транспорту Жан-Батіста Джеббарі сказати, що збільшення пропускної спроможності аеропорту тепер здається "сміливою ставкою".