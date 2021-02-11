Франция отказалась от расширения крупнейшего аэропорта страны из-за климата

Французское правительство решило отменить запланированное расширение крупнейшего аэропорта страны - парижского Руасси-Шарль-де-Голль.

Об этом заявила министр окружающей среды Барбара Помпили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По ее словам, увеличение пропускной способности аэропорта несовместимо с борьбой с изменением климата.

Поэтому правительство попросило оператора аэропорта ADP, в котором ему принадлежит контрольный пакет акций, отказаться от текущего проекта "и представить новый, более соответствующий целям, которые касаются изменения климата и защиты окружающей среды".

Решение было принято через неделю после того, как суд впервые во Франции признал государство ответственным за непринятие достаточных мер для предотвращения изменения климата.

Согласно ныне существующему плану, до 2037 года должен был быть построен четвертый терминал, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта на 40 млн пассажиров в год.

Помпили назвала проект "устаревшим", потому что он больше не отвечал политике правительства в области охраны окружающей среды и потребностям "сектора, который полностью трансформируется в направлении "зеленых" самолетов будущего".

План, ориентировочная стоимость которого составляет от 7 до 9 млрд евро, уже столкнулся с сопротивлением со стороны активистов-экологов и местных политиков, а также национального агентства по охране окружающей среды, заявил, что он не соответствует требованиям с точки зрения защиты климата.

Резкое падение числа авиапассажиров после коронавирусных ограничений во всем мире недавно побудило министра транспорта Жан-Батиста Джеббари сказать, что увеличение пропускной способности аэропорта теперь кажется "смелой ставкой".