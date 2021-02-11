Британію охопили найсильніші з 1995 року морози

У четвер у Великій Британії була зафіксована найнижча температура за 26 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Температуру мінус 23 за Цельсієм зафіксували в шотландському селі Бремар о 8:13 за Гринвічем. Це найнижча температура, зареєстрована з 1995 року, і найнижча температура лютого у Великій Британії з 1955 року, коли прем'єр-міністром був ще Вінстон Черчилль.

"Тепер ми можемо підтвердити, що минула ніч була найхолоднішою лютневою ніччю у Великій Британії з 23 лютого 1955 року", - повідомила національна метеорологічна служба країни.

Холоди у Британію прийшли зі Скандинавії та Росії. Протягом декількох днів деякі райони були покриті снігом: дороги були перекриті, фонтани на Трафальгарській площі у Лондоні замерзли, а діти намагалися покататися на санях в лондонських парках.

Як повідомлялося, у ніч на середу у столичному регіоні Франції Іль-де-Франс через погодні умови транспорт працював з перебоями, громадян закликали утриматись від виїзду на дороги в середу.

У Німеччині через сильні снігопади сотням водіїв довелося провести ніч на автобанах.