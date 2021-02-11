В Британии - сильнейшие с 1995 года морозы

В четверг в Великобритании была зафиксирована самая низкая температура за 26 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Температуру минус 23 по Цельсию зафиксировали в шотландской деревне Бремар в 8:13 по Гринвичу. Это самая низкая температура, зарегистрированная с 1995 года, и самая низкая температура февраля в Великобритании с 1955 года, когда премьер-министром был еще Уинстон Черчилль.

"Теперь мы можем подтвердить, что минувшая ночь была самой холодной февральской ночью в Великобритании с 23 февраля 1955 года", - сообщила национальная метеорологическая служба.

Холода в Британию пришли из Скандинавии и России. В течение нескольких дней некоторые районы были покрыты снегом: дороги были перекрыты, фонтаны на Трафальгарской площади в Лондоне замерзли, а дети катались на санках в лондонских парках.

Как сообщалось, в ночь на среду в столичном регионе Франции Иль-де-Франс из-за погодных условий транспорт работал с перебоями, граждан призвали воздержаться от выезда на дороги в среду.

В Германии из-за сильных снегопадов сотням водителей пришлось провести ночь на автобанах.