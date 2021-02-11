У ЄС назвали головну реформу, на якій має сконцентруватися Україна
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав судову реформу основним завданням для української влади.
Про це він заявив після засідання Ради асоціації ЄС-Україна, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди".
"Якщо б мені треба було вибрати одну найважливішу, я б вказав на судову реформу. Це – матір всіх реформ. Ви не можете вдавати, що маєте верховенство права, права людини без незалежної судової системи. Це – наріжний камінь демократичної країни", - сказав Боррель.
За його словами, є три основні причини, через які варто провести судову реформу: це фундаментальний елемент добре функціонуючої демократії, це найважливіший інструмент проти корупції і це те, що потрібно українцям.
"Незалежні суди та розділення гілок влади. Без цього важко боротися з корупцією чи з іншими проблемами. Я знаю, як це важко, але це необхідно", - додав він.
Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.
Половину коштів Брюссель погодився перерахувати без додаткових умов і Україна отримала їх вже у грудні 2020 року. Для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.
Зокрема, Україна зобов’язалася здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя.
Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль