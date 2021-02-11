В ЕС назвали главную реформу, на которой должна сконцентрироваться Украина

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал судебную реформу основной задачей для украинской власти.

Об этом он заявил после заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

"Если бы мне надо было выбрать одну важнейшую, я бы отметил судебную реформу. Это - мать всех реформ. Вы не можете делать вид, что есть верховенство права, права человека без независимой судебной системы. Это - краеугольный камень демократической страны", - сказал Боррель.

По его словам, есть три основные причины, по которым стоит провести судебную реформу: это фундаментальный элемент хорошо функционирующей демократии, это важнейший инструмент против коррупции и это то, что нужно украинцам.

"Независимые суды и разделение ветвей власти. Без этого трудно бороться с коррупцией или с другими проблемами. Я знаю, как это трудно, но это необходимо", - добавил он.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий и Украины получила их уже в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

Среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы ценой 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль