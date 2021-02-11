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Єврокомісія розширить програму технічної допомоги Україні на 800 тисяч євро

Четвер, 11 лютого 2021, 20:21

 Європейська комісія розширить програму технічної допомоги Україні на суму у розмірі 800 тисяч євро у рамках співпраці в сфері критичної сировини.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії з питань міжінституційних відносин і прогнозування Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда".

"Незабаром ми запустимо стратегічне партнерство щодо сирих матеріалів та акумуляторів", - написав Шефчович у Twitter у четвер.

Він додав, що як частину цього партнерства ЄС готовий розширити програму технічної допомоги, включивши до неї сферу критичної сировини та підвищивши бюджет на додаткові 800 тисяч євро.

У четвер також стало відомо, що Євросоюз підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні проєктом з фінансуванням у розмірі 40 млн євро, який буде реалізуватися у шести країнах Східного партнерства.


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Єврокомісія
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