Єврокомісія розширить програму технічної допомоги Україні на 800 тисяч євро

Європейська комісія розширить програму технічної допомоги Україні на суму у розмірі 800 тисяч євро у рамках співпраці в сфері критичної сировини.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії з питань міжінституційних відносин і прогнозування Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда".

"Незабаром ми запустимо стратегічне партнерство щодо сирих матеріалів та акумуляторів", - написав Шефчович у Twitter у четвер.

Він додав, що як частину цього партнерства ЄС готовий розширити програму технічної допомоги, включивши до неї сферу критичної сировини та підвищивши бюджет на додаткові 800 тисяч євро.

