Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Венгерский еврокомиссар не увидел действий Будапешта, которые вредят Украине

В ЕС рассказали, какое изменение задерживает подписание соглашения об "открытом небе"

В ЕС назвали главную реформу, на которой должна сконцентрироваться Украина

ЕС начал работу над новыми санкциями против РФ из-за Навального - СМИ






Еврокомиссия расширит программу технической помощи Украине на 800 тысяч евро

Четверг, 11 февраля 2021, 20:21

Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на сумму в размере 800 тысяч евро в рамках сотрудничества в сфере критического сырья.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда".

"Вскоре мы запустим стратегическое партнерство по сырых материалах и аккумуляторах", - написал Шефчович в Twitter в четверг.

Он добавил, что как часть этого партнерства ЕС готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критической сырья и повысив бюджет на дополнительные 800 тысяч евро.

В четверг также стало известно, что Евросоюз поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом с финансированием в размере 40 млн евро, который будет реализоваться в шести странах Восточного партнерства. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия
powered by lun.ua