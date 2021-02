Еврокомиссия расширит программу технической помощи Украине на 800 тысяч евро

Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на сумму в размере 800 тысяч евро в рамках сотрудничества в сфере критического сырья.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда".

"Вскоре мы запустим стратегическое партнерство по сырых материалах и аккумуляторах", - написал Шефчович в Twitter в четверг.

Он добавил, что как часть этого партнерства ЕС готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критической сырья и повысив бюджет на дополнительные 800 тысяч евро.

The EU has always stood side by side with #Ukraine. 🔜 Set to launch a strategic partnership on #rawmaterials and #batteries.



As part of it, ready to scale up our technical assistance program with 🇺🇦 government by including raw materials and topping-up its budget with €800.000 pic.twitter.com/g5bzRGTZnW