ЄС підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні проєктом на 40 млн євро для Східного партнерства 

Євросоюз підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні проєктом з фінансуванням у розмірі 40 млн євро, який буде реалізуватися у шести країнах Східного партнерства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення представництва ЄС в Україні.

Проєктна сума 40 млн євро фінансується Європейським Союзом та буде реалізуватися ВООЗ протягом трьох років в Україні, Грузії, Молдові, Білорусі, Вірменії та Азербайджані.

Мета проєкту - забезпечити комплексну підтримку впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення вакцинації, а також зміцнення рутинної системи імунізації.

"ВООЗ була і залишається ключовим партнером ЄС, і зараз, коли відкривається доступ до імунізації від COVID-19, ми раді продовжувати працювати пліч-о-пліч для забезпечення готовності України прийняти вакцини і розпочати щеплення", − зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Спочатку кошти будуть використані на підтримку першого етапу підготовки та розгортання з акцентом на найближчі потреби у таких стратегічних програмних напрямках: планування, обладнання/матеріали, підготовка медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.

З початку 2020 року ЄС мобілізував понад 190 мільйонів євро, щоб допомогти Україні боротися з викликами COVID-19.

Для передачі в Україну медичного обладнання та матеріалів з Чеської Республіки, Естонії, Польщі та Словаччини було активовано Механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

ЄС також надає Україні екстрену макрофінансову допомогу на суму 1,2 млрд євро, щоб допомогти обмежити економічні наслідки пандемії.