Чотири країни ЄС отримували пропозиції купити вакцину AstraZeneca в обхід Брюсселя

Чотирьом країнам-членам ЄС було запропоновано підписати окремі угоди на вакцини від COVID-19 поза рамками угод ЄС з британо-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, щоб отримувати вакцини швидше, ніж інші.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Заява Бабіша викликає питання щодо тактики компанії після скандалу з ЄС через затримки з поставками доз, які значно зірвали програми вакцинації у всьому блоці.

"У той час як AstraZeneca відмовлялася постачати в ЄС 80 мільйонів доз, ми отримували неодноразові пропозиції по цій вакцині - не тільки мені, але і трьом іншим прем'єр-міністрам в Європі - навіть до початку поставок в ЄС. Компанія-посередник з Дубая. При 50% передоплаті", - розповів Бабіш.

Ціна на вакцини в цих окремих угодах поки невідома, але, з огляду на заяву Бабіша, вона, ймовірно, була високою.

Цей інцидент також посилює підозри ЄС про закулісні переговори на рівні держав-членів з фармацевтичною промисловістю, минаючи Брюссель.

"Повірте, ми б обов'язково використали цю можливість, якби це було реально. Але ми не можемо собі цього дозволити ... У нас є певні угоди (всередині ЄС, - ред.), і ми повинні їх поважати", - додав Бабіш.

Раніше повідомлялося, що AstraZeneca і німецька Biologika домовились збільшити виробництво вакцини від коронавірусу в Європі і забезпечити довгострокові можливості поставок препаратів.

Уряду Німеччини та інших країн ЄС зазнають критики через повільний старт вакцинації, оскільки поставки від Pfizer і його партнера BioNTech, а також від AstraZeneca не виправдали прогнозів.