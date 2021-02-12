Четыре страны ЕС получали предложения купить вакцину AstraZeneca в обход Брюсселя

Четырем странам-членам ЕС было предложено подписать отдельные соглашения о вакцинах от COVID-19 вне рамок соглашений ЕС с британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, чтобы получать вакцины быстрее, чем другие.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Заявление Бабиша вызывает вопросы относительно тактики компании после скандала с ЕС из-за задержек с поставками доз, которые значительно сорвали программы вакцинации во всем блоке.

"В то время как AstraZeneca отказывалась поставлять в ЕС 80 миллионов доз, мы получали неоднократные предложения по этой вакцине - не только мне, но и трем другим премьер-министрам в Европе - даже до начала поставок в ЕС. Компания-посредник из Дубая. При 50% предоплате", - сказал Бабиш.

Цена на вакцины в этих отдельных сделках пока неизвестна, но, учитывая заявление Бабиша, она, вероятно, була высокой. Этот инцидент также усиливает подозрения ЕС о закулисных переговорах на уровне государств-членов с фармацевтической промышленностью, минуя Брюссель.

"Поверьте, мы бы обязательно использовали эту возможность, если бы это было реально. Но мы не можем себе этого позволить… Конечно, у нас есть определенные соглашения, и мы должны их уважать", - добавил Бабиш.

Ранее стало известно, что AstraZeneca и немецкая Biologika договорились увеличить производство вакцины от коронавируса в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.

Правительства Германии и других стран ЕС подвергаются критике за медленный старт вакцинации, поскольку поставки от Pfizer и его партнера BioNTech, а также от AstraZeneca не оправдали прогнозов.