Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в онлайн-форматі 19 лютого, в ній візьме участь президент США Джо Байден.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві організаторів.

"Для нас велика честь повідомити, що президент США Джо Байден 19 лютого виступить на Мюнхенській конференції у віртуальному режимі", - йдеться в повідомленні в Twitter.

We are pleased and honored to announce that @POTUS Joe #Biden will return virtually to the @MunSecConf stage on February 19. More information on our #MSC2021 Special Edition soon. pic.twitter.com/pWZUtRPYSk — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 11, 2021

Байден відвідував Мюнхен для участі в конференції в 2009 і 2013 роках, коли він був віцепрезидентом Барака Обами. Він також поїхав у 2019 році.

У 2021 році він стане першим чинним президентом США, який візьме участь у зустрічі, хоч і буде присутній віртуально.

Прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що президент висловиться "про необхідність того, щоб Сполучені Штати і Європа разом взяли на себе глобальні виклики", повідомляє DW.

На спеціальній зустрічі конференції, яка зазвичай проходить з 19 по 21 лютого, також виступлять канцлер Німеччини Ангела Меркель, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Єнс Столтенберг і посланник США з питань клімату Джон Керрі.

У заході зазвичай беруть участь десятки глав держав і урядів, лідерів бізнесу, фахівців з безпеки і дипломатів, які обговорюють трансатлантичну, а також зовнішню і оборонну політику.

У грудні стало відомо, що вперше за понад 50 років через пандемію COVID-19 Мюнхенська конференція з безпеки у лютому 2021 року не відбудеться у звичайному форматі.