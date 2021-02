Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в онлайн-форматі 19 лютого, в ній візьме участь президент США Джо Байден.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві організаторів.

"Для нас велика честь повідомити, що президент США Джо Байден 19 лютого виступить на Мюнхенській конференції у віртуальному режимі", - йдеться в повідомленні в Twitter.

We are pleased and honored to announce that @POTUS Joe #Biden will return virtually to the @MunSecConf stage on February 19. More information on our #MSC2021 Special Edition soon. pic.twitter.com/pWZUtRPYSk