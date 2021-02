Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в онлайн-формате 19 февраля, в ней примет участие президент США Джо Байден.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении организаторов.

"Для нас большая честь сообщить, что президент США Джо Байден 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции в виртуальном режиме", - говорится в сообщении в Twitter.

We are pleased and honored to announce that @POTUS Joe #Biden will return virtually to the @MunSecConf stage on February 19. More information on our #MSC2021 Special Edition soon. pic.twitter.com/pWZUtRPYSk