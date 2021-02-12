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Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля

Пятница, 12 февраля 2021, 10:38

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в онлайн-формате 19 февраля, в ней примет участие президент США Джо Байден.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении организаторов.

"Для нас большая честь сообщить, что президент США Джо Байден 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции в виртуальном режиме", - говорится в сообщении в Twitter.

Байден посещал Мюнхен для участия в конференции в 2009 и 2013 годах, когда он был вице-президентом Барака Обамы. Он также поехал в 2019 году.

В 2021 году он станет первым действующим президентом США, который примет участие во встрече, хоть и будет присутствовать виртуально.

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что президент выскажется "о необходимости того, чтобы Соединенные Штаты и Европа вместе взяли на себя глобальные вызовы", сообщает DW.

На специальной встрече конференции, которая обычно проходит с 19 по 21 февраля, также выступят канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и посланник США по вопросам климата Джон Керри.

В мероприятии обычно принимают участие десятки глав государств и правительств, лидеров бизнеса, специалистов по безопасности и дипломатов, обсуждающих трансатлантическую, а также внешнюю и оборонную политику.

В декабре стало известно, что впервые за 50 лет из-за пандемии COVID-19 Мюнхенская конференция по безопасности в феврале 2021 не состоится в обычном формате.

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Мюнхенская конференция
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