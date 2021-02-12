Швеція хоче до липня вакцинувати все доросле населення, попри проблеми з поставками
Попри проблеми з поставками вакцини від коронавірусу у всьому ЄС, Швеція не відмовляється від наміру провакцинувати усе доросле населення в країні до кінця червня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на шведське The Local, про це оголосила міністр охорони здоров’я Лена Халленгрен.
За її словами, у перші шість місяців року доступ до вакцини мають отримати усі люди, старші 18 років.
"Нічого зараз не вказує на те, що ми будемо неспроможні це зробити - за умови, що ми отримаємо законтрактовані поставки", - зазначила міністр.
Водночас, додала вона, вакцинація групи 65+ дещо затримається через існуючі затримки з поставками від Pfizer/BioNTech та Moderna.
На цей час у Швеції принаймні першу дозу вакцини отримали понад 330 тисяч людей та вже 100 тисяч - обидві дози.
Обсяги вакцинації готуються збільшити, щойно більша кількість вакцини стане доступною.
Згідно з планом вакцинації, першими щеплення отримують мешканці будинків для літніх людей і ті, хто отримує допомогу вдома, а також медики і працівники соцслужб, які працюють з літніми людьми, як і інші дорослі, що проживають разом з ними.
Наступними йдуть різні категорії груп ризику.
Основна частина дорослого населення віком 18-59 років входять до четвертої черги.