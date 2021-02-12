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Швеція хоче до липня вакцинувати все доросле населення, попри проблеми з поставками

П'ятниця, 12 лютого 2021, 15:04

Попри проблеми з поставками вакцини від коронавірусу у всьому ЄС, Швеція не відмовляється від наміру провакцинувати усе доросле населення в країні до кінця червня. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на шведське The Local, про це оголосила міністр охорони здоров’я Лена Халленгрен. 

За її словами, у перші шість місяців року доступ до вакцини мають отримати усі люди, старші 18 років. 

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"Нічого зараз не вказує на те, що ми будемо неспроможні це зробити - за умови, що ми отримаємо законтрактовані поставки", - зазначила міністр.

Водночас, додала вона, вакцинація групи 65+ дещо затримається через існуючі затримки з поставками від Pfizer/BioNTech та Moderna.

На цей час у Швеції принаймні першу дозу вакцини отримали понад 330 тисяч людей та вже 100 тисяч - обидві дози. 

Обсяги вакцинації готуються збільшити, щойно більша кількість вакцини стане доступною. 

Згідно з планом вакцинації, першими щеплення отримують мешканці будинків для літніх людей і ті, хто отримує допомогу вдома, а також медики і працівники соцслужб, які працюють з літніми людьми, як і інші дорослі, що проживають разом з ними.

Наступними йдуть різні категорії груп ризику. 

Основна частина дорослого населення віком 18-59 років входять до четвертої черги.

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Швеція Коронавірус
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