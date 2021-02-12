Швеция хочет до июля вакцинировать все взрослое население, несмотря на проблемы с поставками

Несмотря на проблемы с поставками вакцины от коронавируса во всем ЕС, Швеция не отказывается от намерения вакцинировать все взрослое население в стране до конца июня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведское The Local, об этом объявила министр здравоохранения Лена Халленгрен.

По ее словам, в первые шесть месяцев года доступ к вакцине должны получить все люди старше 18 лет.

"Ничего сейчас не указывает на то, что мы не сможем этого сделать - при условии, что мы получим законтрактованные поставки", - отметила министр.

В то же время, добавила она, вакцинация группы 65+ несколько задержится из-за существующих задержек с поставками от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

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В настоящее время в Швеции по крайней мере первую дозу вакцины получили более 330 тысяч человек, а 100 тысяч – уже обе дозы.

Объемы вакцинации готовятся увеличить, как только большее количество вакцин станет доступно.

Согласно плану вакцинации, первыми прививки получают жители домов престарелых и те, за кем ухаживают на дому, а также медики и работники соцслужб, работающие с пожилыми людьми, как и другие взрослые, проживающие вместе с ними.

Следующими идут различные категории групп риска.

Основная часть взрослого населения в возрасте 18-59 лет относится к четвертой очереди.