У Франції рекомендували вводити одну дозу вакцини тим, хто хворів на коронавірус
Французький орган охорони здоров'я Haute Autorite de Sante в п'ятницю рекомендував вводити тільки один укол вакцини проти COVID-19 людям, які раніше були інфіковані коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У заяві органу йдеться, що раніше інфіковані люди зберігають імунну пам'ять, яка вимагає тільки одноразової дози.
"Разова доза вакцини послужить нагадуванням", - додали у заяві.
На початку лютого президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв доступність вакцини від коронавірусу для усіх жителів країни, які захочуть вакцинуватися, до кінця літа 2021.
Макрон також анонсував, що з кінця лютого-початку березня чотири фармацевтичні заводи у Франції долучаться до виробництва вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, сестра Андре, найстарша мешканка Франції та Європи, одужала від коронавірусної хвороби за кілька днів до 117-го дня народження.