У Франції рекомендували вводити одну дозу вакцини тим, хто хворів на коронавірус

Французький орган охорони здоров'я Haute Autorite de Sante в п'ятницю рекомендував вводити тільки один укол вакцини проти COVID-19 людям, які раніше були інфіковані коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У заяві органу йдеться, що раніше інфіковані люди зберігають імунну пам'ять, яка вимагає тільки одноразової дози.

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"Разова доза вакцини послужить нагадуванням", - додали у заяві.

На початку лютого президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв доступність вакцини від коронавірусу для усіх жителів країни, які захочуть вакцинуватися, до кінця літа 2021.

Макрон також анонсував, що з кінця лютого-початку березня чотири фармацевтичні заводи у Франції долучаться до виробництва вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, сестра Андре, найстарша мешканка Франції та Європи, одужала від коронавірусної хвороби за кілька днів до 117-го дня народження.