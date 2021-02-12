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Во Франции рекомендовали вводить одну дозу вакцины тем, кто болел коронавирусом

Пятница, 12 февраля 2021, 16:26

Французский орган здравоохранения Haute Autorite de Sante в пятницу рекомендовал вводить только один укол вакцины против COVID-19 людям, которые ранее были инфицированы коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении органа говорится, что ранее инфицированные люди сохраняют иммунную память, которая требует только однократной дозы.

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"Разовая доза вакцины послужит напоминанием", - добавили в заявлении.

В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал доступность вакцины от коронавируса для всех жителей страны, которые захотят вакцинироваться, до конца лета 2021 года.

Макрон также анонсировал, что с конца февраля-начала марта четыре фармацевтические заводы во Франции присоединятся к производству вакцины от коронавируса.

Напомним, сестра Андре, старейшая жительница Франции и Европы, вылечилась от коронавирусной болезни за несколько дней до 117-го дня рождения. 

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