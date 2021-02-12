Румунія ще на місяць продовжила заборону на в’їзд іноземців

Румунія до середини березня продовжила заборону на в’їзд іноземних громадян у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це розмістило посольство України в Румунії.

Заборона діятиме щонайменш до 13 березня включно, з можливістю подальшого продовження.

Для низки категорій, втім, передбачені винятки - якщо це члени родини громадянина Румунії або громадян інших країн ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, які проживають у Румунії; іноземців з довгостроковими візами, дозволом на проживання, або документом еквівалентний дозволу на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно з законодавством ЄС.

Під обмеження не потрапляють також іноземці, які їдуть в країну з професійною метою і мають документальне підтвердження цього; перевізники та інші категорії персоналу, задіяні у перевезенні товарів, дипломатичний і консульський персонал, персонал міжнародних організацій та члени їх сімей, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу (повний перелік категорій можна переглянути тут).

Проїзд транзитом дозволяється лише за наявності документів, які підтверджують транзитну мету поїздки і дають підстави для в’їзду в країну слідування. При цьому мандрівники повинні рухатися за визначеним маршрутом і без зупинок.

Іноземці з категорій-винятків, якщо вони приїздять з країни високого ризику, повинні будуть залишатися на самоізоляції протягом 10 днів, якщо при в’їзді надають довідку про негативний тест на коронавірус, та 14 днів - якщо не мають довідки про тест.