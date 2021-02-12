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Румыния еще на месяц продлила запрет на въезд иностранцев

Пятница, 12 февраля 2021, 18:00

Румыния до середины марта продлила запрет на въезд иностранных граждан в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом разместило посольство Украины в Румынии.

Запрет будет действовать как минимум до 13 марта включительно, с возможностью дальнейшего продления.

Для ряда категорий остаются исключения - если это члены семьи гражданина Румынии или граждан других стран ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, проживающих в Румынии; иностранцев с долгосрочными визами, видом на жительство, или документом, эквивалентным виду на жительство, выданным компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС.

Под ограничения не попадают также иностранцы, которые едут в страну с профессиональной целью и имеют документальное подтверждение этого; перевозчики и другие категории персонала, задействованные в перевозке товаров, дипломатический и консульский персонал, персонал международных организаций и члены их семей, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь (полный перечень категорий можно посмотреть здесь).

Проезд транзитом разрешается только при наличии документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основание для въезда в страну следования. При этом путешественники должны двигаться по определенному маршруту и ​​без остановок.

Иностранцы из категорий-исключений, если они приезжают из страны высокого риска, должны будут оставаться на самоизоляции в течение 10 дней, если при въезде предоставляют справку о отрицательный тест на коронавирус, и 14 дней - если не имеют справки о тесте.

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