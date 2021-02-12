Італія продовжила заборону на другорядні подорожі між регіонами

Уряд прем'єр-міністра Джузеппе Конте, який іде у відставку, вирішив продовжити загальнонаціональну заборону на другорядні поїздки між регіонами до 25 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Термін дії цього заходу закінчувався в понеділок, 15 лютого. У четвер губернатори регіонів Італії закликали зберегти заборону на поїздки, оскільки, як і раніше, існує висока стурбованість з приводу потенційного поширення більш заразних варіантів коронавірусу.

Заборона поширюється на всі другорядні поїздки між усіма регіонами, незалежно від того, в якій зоні вони розташовані в рамках багаторівневої системи обмежень в Італії.

Регіональна заборона на поїздки не поширюється на поїздки по роботі, за станом здоров'я або в надзвичайних ситуаціях.

Подорожі по Італії з метою туризму, як і раніше, перебувають під забороною.

Це означає, що хоча музеям і туристичним пам'яткам дозволили знову відкритися в Італії цього місяця, їх можуть відвідувати тільки люди, які вже перебувають у регіоні.

Гірськолижні траси також були закриті до 15 лютого, однак цей захід пом'якшується.