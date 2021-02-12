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Италия продлила запрет на второстепенные путешествия между регионами

Пятница, 12 февраля 2021, 18:19

Правительство премьер-министра Италии Джузеппе Конте, которое уходит в отставку, решило продолжить общенациональный запрет на второстепенные поездки между регионами до 25 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Срок действия этого мероприятия заканчивался в понедельник, 15 февраля. В четверг губернаторы регионов Италии призвали сохранить запрет на поездки, поскольку, как и раньше, существует высокая обеспокоенность по поводу потенциального распространения более заразных вариантов коронавируса.

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Запрет распространяется на все второстепенные поездки между всеми регионами, независимо от того, в какой зоне они расположены в рамках многоуровневой системы ограничений в Италии.

Региональный запрет на поездки не распространяется на поездки по работе, по состоянию здоровья или в чрезвычайных ситуациях.

Путешествия по Италии с целью туризма по-прежнему находятся под запретом.

Это означает, что хотя музеям и туристическим достопримечательностям позволили вновь открыться в Италии в этом месяце, их могут посещать только люди, которые уже находятся в регионе.

Горнолыжные трассы также были закрыты до 15 февраля, однако эта мера смягчается.  

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