Італія відкриває гірськолижні курорти, закриті з листопада

В Італії цього місяця планують знову відкрити гірськолижні траси, які були закриті в листопаді через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 15 лютого гірськолижні траси можуть знову відкрити в регіонах, які в Італії позначені як "жовті". На цей момент 15 з 20 регіонів Італії визначені "жовтими" зонами.

Рішення про відкриття було схвалене у четвер урядовим Технічним науковим комітетом (CTS), який надає консультації щодо коронавірусних обмежень.

Очікується, що гірськолижні траси залишаться закритими в "помаранчевих" та "червоних" регіонах.

Органи влади у деяких регіонах наполягають на тому, щоб "помаранчеві" зони також мали змогу знову відкрити гірськолижні траси із застосуванням запобіжних заходів, таких як обов'язкове використання масок FFP2, але в четвер їх пропозиції відхилили.

Водночас поки невідомо, чи зможуть люди залишити межі свого регіону, щоб відвідати курорти. Італія повинна переглянути свою заборону на необов'язкові поїздки між регіонами, яка діє принаймні до 15 лютого.