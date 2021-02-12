Сенат США почав заслуховувати аргументи захисту Трампа у справі імпічменту

Сенат США почав заслуховувати аргументи захисту експрезидента Дональда Трампа у справі імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

На четвертий день слухань у справі адвокати Трампа будуть наводити аргументи на спростування звинувачень, висунутих прокурорами-демократами.

Очікується, що захист упродовж 3-4 годин буде доводити, що експрезидент не винний у підбурюванні до штурму Капітолію 6 січня, внаслідок чого довелося призупитити процедуру затвердження результатів виборів та евакуйовувати членів Конгресу. Внаслідок подій п'ятеро людей загинули, серед них один поліцейський.

У вступному слові закхист почав з того, що Трамп за Конституцією має право на свободу слова, а сторона звинувачення напряму не показала зв'язок між діями прихильників Трампа під Капітолієм і його словами.

"Стаття про імпічмент, внесена до Сентату, є несправедливим та кричуще неконституційним актом політичної помсти", - заявив захисник Трампа Майкл ван дер Веєн, назвавши справу "політично вмотивованим полюванням на відьом".

Попередніми днями команда імпічменту від Палати представників наводила докази своїх звинувачень Трампа у підбурюванні до штурму Капітолію. Під час процесу були також вперше показані нові кадри з внутрішніх камер безпеки Капітолію. Як випливає з наведеного відео, натовп у певні моменти був зовсім близько від членів Конгресу та віцепрезидента Майка Пенса.

Нагадаємо, палата представників США 13 січня вдруге оголосила імпічмент Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.

Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент. Під час першого процесу імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями про тиск на президента України Сенат виправдав Трампа.

Для засудження потрібна більшість у дві третини в Сенаті, що означає, що принаймні 17 республіканським сенаторам доведеться кинути виклик Трампу, який залишається популярним серед більшості республіканських виборців і виявив зацікавленість у тому, щоб знову балотуватися в президенти в 2024 році.

Демократи навряд чи отримають обвинувальний вирок і заборонять Трампу ніколи більше займати державні посади, враховуючи, що лише шість республіканців проголосували разом з ними за продовження процесу.

"Якщо ви вважаєте, що це - не те, за що необхідний імпічмент, тоді за що? Якщо ви не вважаєте це серйозним злочином - це встановить новий, жахливий стандарт неналежної поведінки президента США", - заявив представник команди імпічменту Джеймі Раскін, додавши, що у такому разі Трамп може балотуватися на посаду повторно і історія з невизнанням поразки на виборах може повторитися.