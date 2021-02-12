Сенат США начал заслушивать аргументы защиты Трампа 

Сенат США начал заслушивать аргументы защиты експрезидента Дональда Трампа по делу импичмента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

На четвертый день слушаний адвокаты Трампа будут приводить аргументы в опровержение обвинений, выдвинутых прокурорами-демократами.

Ожидается, что защита в течение 3-4 часов будет доказывать, что експрезидент не подстрекал к штурму Капитолия 6 января, в результате чего пришлось приостановить процедуру утверждения результатов выборов и эвакуировать членов Конгресса. В результате событий пять человек погибли, среди них один полицейский.

Во вступительном слове защита начала с того, что Трамп по Конституции имеет право на свободу слова, а сторона обвинения напрямую не показала связь между действиями сторонников Трампа и его словами.

"Статья об импичменте, внесенная в Сенат, является несправедливым и вопиюще неконституционным актом политической мести", - заявил защитник Трампа Майкл ван дер Веен, назвав дело "политически мотивированной охотой на ведьм".

В предыдущие дни команда импичмента от Палаты представителей приводила доказательства своих обвинений Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Во время процесса были также впервые показаны новые кадры из внутренних камер безопасности Капитолия. Как следует из приведенного видео, толпа в некоторые моменты был совсем близко от членов Конгресса, а также вице-президента Майка Пенса и его семьи.

Напомним, Палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, которому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями в давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.

Для осуждения требуется большинство в две трети в Сенате, что означает, что по крайней мере 17 республиканским сенаторам придется бросить вызов Трампу, который остается популярным среди большинства республиканских избирателей и проявил заинтересованность в том, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

Демократы вряд ли получат обвинительный приговор и запретят Трампу никогда больше занимать государственные должности, учитывая, что только шесть республиканцев проголосовали вместе с ними за продолжение процесса.

"Если вы считаете, что это - не то, за что необходим импичмент, тогда за что же? Если вы не считаете это серьезным преступлением - это установит новый, ужасный стандарт ненадлежащего поведения президента США", - заявил представитель команды импичмента Джейми Раскин, добавив, что в таком случае Трамп может баллотироваться на должность повторно и история с непризнанием поражения на выборах может повториться.