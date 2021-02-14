Лідер республіканців в Сенаті назвав дії Трампа ганебними, але не підтримав імпічмент
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл прямо звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в розпалюванні заворушень, але в суботу проголосував проти оголошення йому імпічменту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
МакКоннелл різко розкритикував свого колишнього союзника у своїй промові в залі засідань Сенату незабаром після того, як Трамп був виправданий.
"Дії колишнього президента Трампа, що передували бунту, були ганебним порушенням службових обов'язків. Трамп несе практичну і моральну відповідальність за провокацію подій", - сказав МакКоннелл.
У січні МакКоннелл як лідер більшості в Сенаті відхилив заклики демократів до якнайшвидшого судового розгляду в останні дні перебування Трампа при владі, сказавши, що Трамп за конституцією не має права на осуд, оскільки покарання - зняття з посади, а Трамп уже пішов з посади.
МакКоннелл стверджував, що вирок до інавгурації Джо Байдена був неможливий.
Вын говорив, що "імпічмент ніколи не повинен був стати останнім форумом для американського правосуддя", але припустив, що Трамп може піддатися кримінальному переслідуванню в майбутньому.
"У нас є система кримінального правосуддя в цій країні. У нас є цивільні позови. І колишні президенти не застраховані від відповідальності", - сказав він.
Нагадаємо, Сенат США виправдав Дональда Трампа у його другій за рік справі про імпічмент, цього разу за його за роль у нападі його прихильників на Капітолій, при штурмі якого загинули 5 осіб.
Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти. Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів. Трампа звинувачували в підбурюванні до повстання після п'ятиденного судового розгляду в тій же будівлі, яку його прихильники розграбували 6 січня.