Лідер республіканців в Сенаті назвав дії Трампа ганебними, але не підтримав імпічмент

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл прямо звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в розпалюванні заворушень, але в суботу проголосував проти оголошення йому імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

МакКоннелл різко розкритикував свого колишнього союзника у своїй промові в залі засідань Сенату незабаром після того, як Трамп був виправданий.

"Дії колишнього президента Трампа, що передували бунту, були ганебним порушенням службових обов'язків. Трамп несе практичну і моральну відповідальність за провокацію подій", - сказав МакКоннелл.

У січні МакКоннелл як лідер більшості в Сенаті відхилив заклики демократів до якнайшвидшого судового розгляду в останні дні перебування Трампа при владі, сказавши, що Трамп за конституцією не має права на осуд, оскільки покарання - зняття з посади, а Трамп уже пішов з посади.

МакКоннелл стверджував, що вирок до інавгурації Джо Байдена був неможливий.

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Вын говорив, що "імпічмент ніколи не повинен був стати останнім форумом для американського правосуддя", але припустив, що Трамп може піддатися кримінальному переслідуванню в майбутньому.

"У нас є система кримінального правосуддя в цій країні. У нас є цивільні позови. І колишні президенти не застраховані від відповідальності", - сказав він.

Нагадаємо, Сенат США виправдав Дональда Трампа у його другій за рік справі про імпічмент, цього разу за його за роль у нападі його прихильників на Капітолій, при штурмі якого загинули 5 осіб.

Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти. Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів. Трампа звинувачували в підбурюванні до повстання після п'ятиденного судового розгляду в тій же будівлі, яку його прихильники розграбували 6 січня.