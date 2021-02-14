Лидер республиканцев в Сенате назвал действия Трампа позорными, но не поддержал импичмент
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл прямо обвинил бывшего президента Дональда Трампа в разжигании беспорядков, но в субботу проголосовал против объявления ему импичмента.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
МакКоннелл резко раскритиковал своего бывшего союзника в своей речи в зале заседаний Сената вскоре после того, как Трамп был оправдан.
"Действия бывшего президента Трампа, предшествовавшие бунту, были позорным и постыдным нарушением служебных обязанностей. Трамп несет практическую и моральную ответственность за провокацию событий", сказал МакКоннелл.
В январе МакКоннелл в качестве лидера большинства в Сенате отклонил призывы демократов к скорейшему судебному разбирательству в последние дни пребывания Трампа у власти, сказав, что Трамп по конституции не имеет права на осуждение, поскольку наказание - снятие с должности, а Трамп уже ушел с должности.
МакКоннелл утверждал, что приговор до инаугурации Джо Байдена был невозможен.
МакКоннелл утверждал, что "импичмент никогда не должен был стать последним форумом для американского правосудия", но предположил, что Трамп может подвергнуться уголовному преследованию в будущем.
"У нас есть система уголовного правосудия в этой стране. У нас есть гражданские тяжбы. И бывшие президенты не застрахованы от ответственности", - сказал он.
Напомним, Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте, в этот раз за его за роль в нападении его сторонников на Капитолий, при штурме которого погибли 5 человек.
Импичмент Трамп поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов. Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.