Лидер республиканцев в Сенате назвал действия Трампа позорными, но не поддержал импичмент

Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл прямо обвинил бывшего президента Дональда Трампа в разжигании беспорядков, но в субботу проголосовал против объявления ему импичмента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

МакКоннелл резко раскритиковал своего бывшего союзника в своей речи в зале заседаний Сената вскоре после того, как Трамп был оправдан.

"Действия бывшего президента Трампа, предшествовавшие бунту, были позорным и постыдным нарушением служебных обязанностей. Трамп несет практическую и моральную ответственность за провокацию событий", сказал МакКоннелл.

В январе МакКоннелл в качестве лидера большинства в Сенате отклонил призывы демократов к скорейшему судебному разбирательству в последние дни пребывания Трампа у власти, сказав, что Трамп по конституции не имеет права на осуждение, поскольку наказание - снятие с должности, а Трамп уже ушел с должности.

МакКоннелл утверждал, что приговор до инаугурации Джо Байдена был невозможен.

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МакКоннелл утверждал, что "импичмент никогда не должен был стать последним форумом для американского правосудия", но предположил, что Трамп может подвергнуться уголовному преследованию в будущем.

"У нас есть система уголовного правосудия в этой стране. У нас есть гражданские тяжбы. И бывшие президенты не застрахованы от ответственности", - сказал он.

Напомним, Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте, в этот раз за его за роль в нападении его сторонников на Капитолий, при штурме которого погибли 5 человек.

Импичмент Трамп поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов. Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.