На кордоні з Чехії до Німеччини - кілометрові черги через нові жорсткі правила

На автошляхах з Чехії до Німеччини виникли кілометрові черги з відновленням прикордонного контролю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CTK з посиланням на інформацію від перевізників.

Понеділок 15 лютого став першим робочим днем після того, як Німеччина майже повністю закрила кордони з Австрією та Чехією через нові штами коронавірусу.

Вже з раннього ранку перед пунктами контролю на автошляхах D5 та D8 виникли кілометрові черги, на D5 біля Розвадова колона транспорту розтяглася майже на 20 км.

Очікується, що протягом дня труднощі можуть виникнути і на інших шляхах.

За новими жорсткими правилами перетину кордону, навіть категорії-винятки, які мають право на в’їзд, у тому числі й водії фур, зобов’язані надати негативний результат тесту на коронавірус.