На границе между Чехией и Германией - километровые очереди из-за новых правил

На автодорогах из Чехии в Германию возникли километровые очереди с возобновлением пограничного контроля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CTK ссылаясь на информацию от перевозчиков.

15 февраля стало первым рабочим днем ​​после того, как Германия почти полностью закрыла границы с Австрией и Чехией из-за новых штаммов коронавируса.

Уже с раннего утра перед пунктами контроля на автодорогах D5 и D8 возникли километровые очереди, на D5 у Розвадова колонна транспорта, заняв все полосы, растянулась почти на 20 км.

Ожидается, что в течение дня трудности могут возникнуть и на других дорогах.

Согласно новым ужесточенным правилам пересечения границы, даже категории-исключения, которые имеют право на въезд, в том числе и водители фур, обязаны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.