В результаті стрілянини в Амстердамі загинув чоловік

В неділю ввечері на заході Амстердама стався інцидент зі стріляниною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Жертвою стрілянини став 29-річний чоловік. Екстрені служби намагалися реанімувати його, але він помер на місці.

Ще один чоловік 35 років, який був у числі нападників, постраждав, поліція змогла його арештувати.

Ще один фігурант інциденту також заарештований. Стрілець все ще перебуває на свободі, кажуть у поліції.

Інцидент зі стріляниною стався близько 20.00 на розі Ван дер Хоопстраат та Ван Лімбург Стірумплейн. За повідомленням поліції, перед стріляниною між учасниками інциденту суперечка.

За даними очевидців, один з чоловіків зайшов у закусочну неподалік і крикнув: "Вони хочуть мене застрелити, вони хочуть застрелити мене". Коли чоловік вийшов, незабаром після цього було чутно кілька пострілів.