В результате стрельбы в Амстердаме погиб человек

В воскресенье вечером на западе Амстердама произошел инцидент со стрельбой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Жертвой стрельбы стал 29-летний мужчина. Экстренные службы пытались реанимировать его, но он скончался на месте.

Еще один мужчина 35 лет, который был в числе нападавших, пострадал, полиция смогла его арестовать.

Еще один фигурант инцидента также арестован. Стрелок все еще находится на свободе, говорят в полиции.

Инцидент со стрельбой произошел около 20:00. По сообщению полиции, перед стрельбой между участниками инцидента возник спор.

По данным очевидцев, один из мужчин зашел в закусочную неподалеку и крикнул: "Они хотят меня застрелить, они хотят застрелить меня!". Вскоре после того, как он вышел, послышалось несколько выстрелов.