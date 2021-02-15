Снігопади і морози: у Грецію прийшов потужний циклон "Медея"

Холодний фронт "Медея" обрушився на Грецію у вихідні, що призвело до сильних снігопадів і вітрів, особливо на півночі і в центрі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

На півночі країни температура за ніч впала до мінус 15 градусів, і більшість поромних рейсів довелося скасувати через сильний вітер, повідомила берегова охорона.

На групі островів Північні Споради сталося відключення електроенергії, так як падаючі дерева порвали лінії електропередач.

Сніг також ненадовго покривав Акрополь в Афінах, але протримався недовго, тому що температура була близько нуля градусів за Цельсієм.

Національна автомагістраль між Афінами і Салоніками закрита на добу у двох районах на північ від столиці через ожеледицю.

За даними дорожньої поліції, більшість доріг в центральній і північній Греції доступні тільки для авто з ланцюгами на колесах проти ковзання.

За оцінкою метеорологічної служби EMY, пік холоду буде досягнуто у вівторок. Влада звернулася до громадян із закликом обмежити пересування.

Хоча взимку на півночі Греції та в горах сніг - звичайне явище, на островах і в столиці він випадає нечасто.