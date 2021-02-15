Снегопады и морозы: в Грецию пришел мощный циклон "Медея"

Холодный фронт "Медея" обрушился на Грецию в выходные, что привело к сильным снегопадам и ветрам, особенно на севере и в центре страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

На севере страны температура за ночь упала до минус 15 градусов, и большинство паромных рейсов пришлось отменить из-за сильного ветра, сообщила береговая охрана.

На группе островов Северные Спорады произошло отключение электроэнергии, так как падающие деревья порвали линии электропередачи.

Снег также ненадолго покрывал Акрополь в Афинах, но продержался недолго, так как температура была около нуля градусов по Цельсию.

Национальная автомагистраль между Афинами и Салониками закрыта на сутки в двух районах к северу от столицы из-за гололеда.

По данным дорожной полиции, большинство дорог в центральной и северной Греции доступны только для авто с цепями на колесах против скольжения.

По оценке метеорологической службы EMY, пик холода будет достигнут во вторник. Власти обратились к гражданам с призывом ограничить передвижения.

Хотя зимой на севере Греции и в горах снег - обычное явление, на островах и в столице он выпадает нечасто.