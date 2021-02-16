У Франції заявили про масштабну кібератаку ймовірно за участі російських хакерів

У Франції заявили про масштабну кібератаку на низку компаній та урядових установ, за якою ймовірно стоять російські хакери.

Як пише "Європейська правда" з посиланнями на Le Figaro/AFP, про це заявили у Національному агентстві безпеки інформаційних систем (Anssi).

Кібератаки відбулися ще у 2017-2020 роках через програмне забезпечення компанії Centreon, серед клієнтів якої - великий бізнес (Airbus, Air Fance, Bolloré, EDF, Orange) та Міністерство юстиції.

"Перші випадки компрометації, виявлені Anssi, датуються кінцем 2017 року і тривали до 2020 року", - заявляють в агентстві.

Фахівці встановили, що атака має низку спільних рис із попередніми кампаніями групи Sandworm, яку вважають пов’язаною з російськими військовими.

Водночас в агентстві прямо не звинувачують Росію, фокусуючись на технічних аспектах інциденту.

Експерт з кібербезпеки Жером Біллуа з консалтингової фірми Wavestone в коментарі AFP сказав, що ця кібератака нагадує методи, які використовувала російська хакерська група Sandworm, але немає гарантії, що це саме вони.

На його думку, характер втручання свідчить, що метою було ймовірно викрадення даних.

За своїм принципом ця кібератака схожа на атаку у США, що сталася через програмне забезпечення Solar Winds та зачепила у тому числі держустанови.











