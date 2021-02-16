У Словенії уряд "пережив" спробу вотуму недовіри
Парламент Словенії не зміг відправити у відставку чинний уряд прем'єра Янеза Янші.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Ліволіберальна опозиція звинувачувала уряд Янші в неповазі до конституційних принципів, авторитарному стилі управління, помилках у зовнішній політиці та поганому управлінні кризовою ситуацією у зв'язку з епідемією.
Після дебатів, що тривали цілий день, пізно увечері відбулося таємне голосування.
З 90 депутатів лише 53 взяли участь у голосуванні та лише 40 проголосували за запропонованого опозицією кандидата на посаду прем’єра - Карла Ер’явця.
Більшість членів правлячої коаліції демонстративно не взяли бюлетені, висловивши тим самим підтримку чинному уряду.
Спершу голосування мало відбутися ще в середині січня, але засідання скасували через коронавірус у деяких депутатів.