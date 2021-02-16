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У Словенії уряд "пережив" спробу вотуму недовіри

Вівторок, 16 лютого 2021, 10:35

Парламент Словенії не зміг відправити у відставку чинний уряд прем'єра Янеза Янші. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Ліволіберальна опозиція звинувачувала уряд Янші в неповазі до конституційних принципів, авторитарному стилі управління, помилках у зовнішній політиці та поганому управлінні кризовою ситуацією у зв'язку з епідемією.

Після дебатів, що тривали цілий день, пізно увечері відбулося таємне голосування. 

З 90 депутатів лише 53 взяли участь у голосуванні та лише 40 проголосували за запропонованого опозицією кандидата на посаду прем’єра - Карла Ер’явця.  

Більшість членів правлячої коаліції демонстративно не взяли бюлетені, висловивши тим самим підтримку чинному уряду.

Спершу голосування мало відбутися ще в середині січня, але засідання скасували через коронавірус у деяких депутатів.

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Словенія
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