У Словенії уряд "пережив" спробу вотуму недовіри

Парламент Словенії не зміг відправити у відставку чинний уряд прем'єра Янеза Янші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Ліволіберальна опозиція звинувачувала уряд Янші в неповазі до конституційних принципів, авторитарному стилі управління, помилках у зовнішній політиці та поганому управлінні кризовою ситуацією у зв'язку з епідемією.

Після дебатів, що тривали цілий день, пізно увечері відбулося таємне голосування.

З 90 депутатів лише 53 взяли участь у голосуванні та лише 40 проголосували за запропонованого опозицією кандидата на посаду прем’єра - Карла Ер’явця.

Більшість членів правлячої коаліції демонстративно не взяли бюлетені, висловивши тим самим підтримку чинному уряду.

Спершу голосування мало відбутися ще в середині січня, але засідання скасували через коронавірус у деяких депутатів.