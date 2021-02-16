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В Словении правительство пережило попытку вотума недоверия

Вторник, 16 февраля 2021, 10:35

Парламент Словении не смог отправить в отставку действующее правительство премьера Янеза Янши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Леволиберальная оппозиция обвиняла правительство Янши в неуважении к конституционным принципам, авторитарном стиле управления, ошибках во внешней политике и плохом управлении кризисной ситуацией в связи с эпидемией.

После дебатов, продолжавшихся целый день, поздно вечером состоялось тайное голосование.

Из 90 депутатов лишь 53 приняли участие в голосовании и лишь 40 проголосовали за предложенного оппозицией кандидата на должность премьера - Карла Эрьявца.

Большинство членов правящей коалиции демонстративно не взяли бюллетени, выразив тем самым поддержку действующему правительству.

Сначала голосование должно было состояться еще в середине января, но заседание отменили из-за коронавируса у некоторых депутатов.

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Словения
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