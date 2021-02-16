Франція починає масове тестування в одному з районів через британський штам

У Франції анонсували кампанію масового тестування на коронавірус у Дюнкерку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Таке рішення ухвалили у регіональному Агентстві громадського здоров’я після того, як частка випадків британського штаму коронавірусу серед перевірених позитивних тестів досягла 70%.

Кампанія відбуватиметься протягом двох днів, 18-19 лютого. Тести будуть безкоштовними, приходити у пункти можна буде без попереднього запису.

"На додачу до звичайного тестування, мета цієї кампанії - спростити доступ до тесту, щоб його можна було здати якомога ближче до домівки й роботи, щоб заохотити людей приходити тестуватися", - пояснили в Агентстві.

Тестування проводитимуть швидкими тестами на антиген, що дозволяють бачити результат за 15-20 хвилин. У разі позитивного результату, людей для уточнення відправлятимуть на ПЛР-тест.

Також в органах охорони здоров’я вирішили виділити громадам Дюнкерка та О-де-Франс додаткові дози вакцини від коронавірусу.

На понеділок 15 лютого, у Дюнкерку показник захворюваності досягнув 658 заражень на 100 000 населення. Ще тиждень тому він становив 384 на 100 тисяч.