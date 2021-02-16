Франция начинает массовое тестирование из-за британского штамма

Во Франции анонсировали кампанию массового тестирования на коронавирус в Дюнкерке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Такое решение приняли в региональном Агентстве общественного здоровья после того, как доля случаев британского штамма коронавируса среди проверенных положительных тестов достигла 70%.

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Кампания будет проходить в течение двух дней, 18-19 февраля. Тесты будут бесплатными, приходить в пункты можно будет без предварительной записи.

"В дополнение к обычной проверке, цель этой кампании - упростить доступ к тесту, чтобы его можно было сдать как можно ближе к дому и работе, чтобы поощрить людей приходить тестироваться", - пояснили в Агентстве.

Тестирование будут проводить быстрыми тестами на антиген, позволяющими видеть результат за 15-20 минут. В случае положительного результата, людей для уточнения отправлять на ПЦР-тест.

Также в органах здравоохранения решили выделить общинам Дюнкерка и О-де-Франс дополнительные дозы вакцины от коронавируса.

На понедельник 15 февраля, в Дюнкерке показатель заболеваемости достиг 658 заражений на 100 000 населения. Еще неделю назад он составлял 384 на 100 000.