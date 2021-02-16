У Кремлі назвали "абсурдними" підозри про зв'язок з хакерами, що вчинили кібератаки у Франції

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков спростував інформацію про зв'язок кібератак на низку французьких установ і компаній з російською владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Якщо я правильно розумію, вони звинуватили не Росію, вони звинуватили певну групу якихось хакерів, які, як кажуть, можуть мати відношення до Росії. І якщо можна сприймати інформацію про те, що звинуватили якусь групу хакерів, це ще можна констатувати...Але далі, як кажуть, можуть "мати відношення до Росії", то ось тут вже це формулювання трохи абсурдне, і, напевно, тут не можна говорити, що в чомусь звинуватили Росію", - сказав Пєсков.

"Так, там містяться звинувачення в деяких кіберзлочинах з боку якоїсь групи хакерів. Безумовно, Росія не мала, не має і не може мати ніякої причетності до будь-яких проявів кіберзлочинності", - додав він.

У Франції заявили про масштабну кібератаку на низку компаній та урядових установ, за якою ймовірно стоять російські хакери.

Фахівці встановили, що атака має низку спільних рис із попередніми кампаніями групи Sandworm, яку вважають пов’язаною з російськими військовими.

Водночас французькі експерти прямо не звинувачують Росію, фокусуючись на технічних аспектах інциденту.

За своїм принципом ця кібератака схожа на атаку у США, що сталася через програмне забезпечення Solar Winds та зачепила у тому числі держустанови.